Мужчина на полном ходу на снегоходе сбил девочку в Татарстане

В Татарстане задержали мужчину, который на снегоходе на полном ходу сбил 11-летнюю девочку.

Как сообщает издание piter. tv, инцидент произошёл в Свияжске 14 марта. В результате ДТП девочка получила травму плеча. Виновник аварии скрылся с места происшествия.

Вскоре правоохранителям удалось установить личность водителя снегохода. Им оказался 31-летний житель посёлка Васильево. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Отмечается, что ранее задержанный уже был судим за нарушение ПДД.