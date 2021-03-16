В Татарстане задержали мужчину, который на снегоходе на полном ходу сбил 11-летнюю девочку.
Как сообщает издание piter. tv, инцидент произошёл в Свияжске 14 марта. В результате ДТП девочка получила травму плеча. Виновник аварии скрылся с места происшествия.
Вскоре правоохранителям удалось установить личность водителя снегохода. Им оказался 31-летний житель посёлка Васильево. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.
Отмечается, что ранее задержанный уже был судим за нарушение ПДД.
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