Депутата из Иркутской области подозревают в незаконной вырубке леса

В Иркутской области местного депутата подозревают в организации незаконной вырубки леса.

Как сообщает РИА "Новости", по версии следствия, народный избранник в 2018 году, не имея разрешительных документов на заготовку и перевозку древесины, организовал вырубку леса в Кайтунском лесничестве.

"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата думы муниципального образования Куйтунский район, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ (организатор незаконной рубки лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору)", — цитирует агентство сообщение регионального управления Следственного комитета.