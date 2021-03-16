Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экономист не видит смысла в постоянном ведении семейного бюджета
Телепорт в 90-е: россияне поставили рекорд по снижению расходов
Самуи готов открыть границы для иностранцев после вакцинации населения
Теннисист Карацев вышел в третий круг престижного турнира в Дубае
Россиян предупредили о необратимых поражениях почек после COVID-19
Собаки набросились на 87-летнюю пенсионерку в Чите
Платежи в адрес государства через СБП запустят в 2022 году
Ростовский губернатор назвал "правило" выхода из пандемии
В ГД направлена инициатива от субъектов запретить передвижные цирки

Депутата из Иркутской области подозревают в незаконной вырубке леса

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Иркутской области местного депутата подозревают в организации незаконной вырубки леса.

Как сообщает РИА "Новости", по версии следствия, народный избранник в 2018 году, не имея разрешительных документов на заготовку и перевозку древесины, организовал вырубку леса в Кайтунском лесничестве.

"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата думы муниципального образования Куйтунский район, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ (организатор незаконной рубки лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору)", — цитирует агентство сообщение регионального управления Следственного комитета.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
РУСАДА не успело выплатить штраф в размере $430 тыс. WADA
Госдума решила не запрещать "некультурные" кондиционеры
Эксперт рассказал, почему Ким Чен Ын не хочет разговаривать с Байденом
Экономист не видит смысла в постоянном ведении семейного бюджета
Телепорт в 90-е: россияне поставили рекорд по снижению расходов
Самуи готов открыть границы для иностранцев после вакцинации населения
Депутата из Иркутской области подозревают в незаконной вырубке леса
Теннисист Карацев вышел в третий круг престижного турнира в Дубае
Россиян предупредили о необратимых поражениях почек после COVID-19
Собаки набросились на 87-летнюю пенсионерку в Чите
Популярное
Деньги
Казахстан выдаст жителям социальные кошельки

Министерство труда и социальной защиты Казахстана планирует внедрить социальные кошельки для зачисления социальных выплат и пособий.

Казахстан выдаст жителям социальные кошельки
Врач рассказала о влиянии коронавируса на старение
Новости медицины
Врач рассказала о влиянии коронавируса на старение
Политика. Новости и аналитика
Нужна ли России "олимпиада унижений"
Парад мошенников
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Любовь Степушова В Бразилии к власти придут военные, если «народ захочет» Любовь Степушова Наталия Красовская Фейки 21 века: новости ненастоящие, а жертвы – реальные Наталия Красовская Усам Оздемиров Цифровой суверенитет становится девизом дня Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
"Потерянный" Навальный нашёлся в Покрове
Путешествия
Российские туристы не смогут отдохнуть на Кипре
Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью
Общество
Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников