В Чите правоохранители проверяют информацию о нападении бездомных собак на 87-летнюю пенсионерку.
Как сообщает издание zabnews. ru, 15 марта в СМИ появилась информация о том, что на улице Бабушкина бездомные собаки напали на 87-летнюю женщину. Пенсионерку спас молодой человек, ставший случайным очевидцем произошедшего. Парень отогнал разъярённых животных от пожилой дамы.
Известно, что женщина более двух недель назад обращалась в ветеринарную службу, однако собаки до сих пор не отловлены.
По факту произошедшего по поручению руководителя следственного управления СКР по Забайкальскому краю Юрия Русанова организована доследственная проверка.
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