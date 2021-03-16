Собаки набросились на 87-летнюю пенсионерку в Чите

В Чите правоохранители проверяют информацию о нападении бездомных собак на 87-летнюю пенсионерку.

Как сообщает издание zabnews. ru, 15 марта в СМИ появилась информация о том, что на улице Бабушкина бездомные собаки напали на 87-летнюю женщину. Пенсионерку спас молодой человек, ставший случайным очевидцем произошедшего. Парень отогнал разъярённых животных от пожилой дамы.

Известно, что женщина более двух недель назад обращалась в ветеринарную службу, однако собаки до сих пор не отловлены.

По факту произошедшего по поручению руководителя следственного управления СКР по Забайкальскому краю Юрия Русанова организована доследственная проверка.