Посольство РФ в Нигерии принимает все возможные меры для освобождения похищенного пиратами в Гвинейском заливе российского моряка. Об этом сообщается на официальной странице Facebook дипломатического представительства РФ.

"По информации компании-судовладельца "De Poli Shipmanagement", 12 марта в 210 милях от города Лагоса (Нигерия) произошло пиратское нападение на судно "MT Davide B". Похищен российский гражданин С. В. Вдовин в числе других членов экипажа", — сообщило посольство.

"Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения С. В. Вдовина и его освобождению", — подчеркнули в дипмиссии.