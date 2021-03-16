Как не стать жертвой мошеннической схемы с "бонусами" от государства

Чтобы не стать жертвой мошеннической схемы с "бонусами" от государства, нужно проверить, действительно ли деньги приходили на счёт, имеете ли вы право на такую выплату, а также соблюдать стандартные рекомендации в подозрительных ситуациях, заявил РИА "Новости" глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнёры" Александр Грибаков.

Ранее руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева рассказала, что мошенники для получения доступа к личным и банковским данным рассылают SMS о поступлении "бонусов" от государства, а потом запугивают судебным разбирательством потенциальную жертву, если та не перейдёт по ссылке и не "подтвердит" получение.

"Если речь идёт о зачислении денег, то это легко проверить. Мы имеем возможность проверить свой расчётный счет, действительно ли было зачисление. Более того, нормативно-правовая база на сегодняшний день достаточно открыта для граждан. Если гражданин получает сообщение, что он стал обладателем какого-то бонуса, то нет ничего сложного в том, чтобы проверить, действительно ли он был вправе получить такую субсидию", — заметил Грибаков.