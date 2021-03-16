Трамвай с пассажирами загорелся в Бийске

В Алтайском крае загорелся трамвай, в котором находились пассажиры. Пострадавших нет.

Как сообщает издание evo-rus. com, инцидент произошёл в Бийске вечером 15 марта. Загорелось транспортное средство, следовавшее по городскому маршруту №1А. Известно, что все пассажиры до прибытия пожарных самостоятельно покинули трамвай.

Огнеборцы прибыли к месту происшествия в 18:29 по местному времени, а уже спустя десять минут пожар был потушен. В его ликвидации задействовали девять пожарных и две автоцистерны.