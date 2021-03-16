В Чите парашютист зацепился за хвост вертолёта во время прыжка. О происшествии сообщили очевидцы.
Как сообщает издание chita. ru, инцидент произошёл утром в районе посёлка Каштак.
"В 10.30 я увидел над Читой в районе Каштака вертолёт, летевший, примерно, на высоте 2 километров. Заметил, что за ним тянется какая-то нитка с точкой. Это и привлекло моё внимание. Я сделал снимок на приближении и увидел парашютиста, который зацепился парашютом за хвостовую часть вертолёта. Естественно, сразу позвонил в полицию и попросил их побыстрее связаться с лётчиками", — сообщил очевидец произошедшего агентству "Чита. ру".
Отмечается, что в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД рассказали, что информации о данном инциденте им не поступало.
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