В Новосибирске самолёт вернулся в аэропорт после взлёта из-за технических неполадок.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, инцидент произошёл в аэропорту Толмачёво. Самолёт должен доставить пассажиров из Новосибирска в Иркутск.
"Рейс S7 из Новосибирска в Иркутск вернулся в аэропорт вылета после взлёта в связи с неполадками с одним из двигателей", — сообщил ТАСС источник.
Отмечается, что после приземления пассажиры были направлены в Иркутск резервным самолётом. В аэропорту факт происшествия подтвердили.
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