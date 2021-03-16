Самолёт вернулся в аэропорт сразу после взлёта в Новосибирске

В Новосибирске самолёт вернулся в аэропорт после взлёта из-за технических неполадок.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, инцидент произошёл в аэропорту Толмачёво. Самолёт должен доставить пассажиров из Новосибирска в Иркутск.

"Рейс S7 из Новосибирска в Иркутск вернулся в аэропорт вылета после взлёта в связи с неполадками с одним из двигателей", — сообщил ТАСС источник.

Отмечается, что после приземления пассажиры были направлены в Иркутск резервным самолётом. В аэропорту факт происшествия подтвердили.