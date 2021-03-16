У берегов Камчатки произошло очередное землетрясение. О жертвах и пострадавших не сообщается.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Камчатский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук, землетрясение было зафиксировано ранним утром. Эпицентр сейсмособытия находился в 157 километрах юго-восточнее райцентра Мильково, а его очаг залегал на глубине 108 километров под морским дном.
В региональном управлении МЧС агентству сообщили о том, что землетрясение в населённых пунктах не ощущалось, жертв и разрушений нет.
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