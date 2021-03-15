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Мэр Калуги заявил о непригодности города для жизни

Происшествия

О "практической непригодности" города Калуги для жизни в эти дни заявил городской глава Дмитрий Денисов. Возмущение мэра вызвала работа калужских коммунальщиков.

Как выразился градоначальник, при прогулке с собакой животное могло "перемещать его по льду", для чего не требовалось переставлять ноги. Денисов счел "опасным" использование городских тротуаров.

"Поэтому давайте по максимуму выложимся. Надо засыпать таким слоем песка, чтобы он долго смывался. Во дворах тоже скользко, просто безобразно", — распорядился мэр. Он отметил, что городские службы в плане погоды должны быть готовы "к самому худшему варианту".

В феврале в Челябинской области местная жительница насмерть замёрзла во время метели, так как не смогла в непогоду добраться до дома.

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Автор: Михаил Закурдаев
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