Лоцман, упавший с судна в море, погиб в Новороссийске

В Новороссийске во время высадки с судна лоцман упал в море, после чего скончался.

Как сообщает издание u23. ru, трагедия произошла вечером 14 марта в районе фарватерных буев акватории порта Новороссийск. Во время высадки с судна на катер в море упал 62-летний лоцман.

В результате спасательной операции пострадавшего извлекли из воды. Мужчине пытались оказать помощь, однако реанимационные мероприятия не принесли результата.

"По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка", — цитирует издание сообщение регионального управления Следственного комитета.