В Ивановской области перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 11 человек.
Как сообщает издание ctnews. ru, автобус следовал по маршруту Шуя-Иваново. по предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением транспортным средством во время выполнения обгона.
"В 6:20 в районе села Китово перевернулся в кювет рейсовый пассажирский автобус ПАЗ. В салоне находилось 11 человек. По предварительным данным, никто из пассажиров автобуса пока о травмах не заявлял. ПАЗ следовал из Шуи в Иваново", — цитирует издание сообщение регионального управления МВД.
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