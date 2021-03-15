Автобус с пассажирами перевернулся в Ивановской области

В Ивановской области перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 11 человек.

Как сообщает издание ctnews. ru, автобус следовал по маршруту Шуя-Иваново. по предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением транспортным средством во время выполнения обгона.

"В 6:20 в районе села Китово перевернулся в кювет рейсовый пассажирский автобус ПАЗ. В салоне находилось 11 человек. По предварительным данным, никто из пассажиров автобуса пока о травмах не заявлял. ПАЗ следовал из Шуи в Иваново", — цитирует издание сообщение регионального управления МВД.