Вейп взорвался во рту у подростка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге школьник получил травмы в результате того, что у него во рту взорвался вейп.

Как сообщает издание Е1. ru, об инциденте сообщил городской департамент образования.

"Да, такой инцидент случился с одним из учеников школы, но он произошел не на территории школы и после образовательного процесса", — цитирует издание сообщение ведомства.

В департаменте добавили, что пострадавший подросток проходит лечение, его состояние оценивается как стабильное. Известно, что взрывом школьнику выбыло зубы.