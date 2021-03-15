В Екатеринбурге школьник получил травмы в результате того, что у него во рту взорвался вейп.
Как сообщает издание Е1. ru, об инциденте сообщил городской департамент образования.
"Да, такой инцидент случился с одним из учеников школы, но он произошел не на территории школы и после образовательного процесса", — цитирует издание сообщение ведомства.
В департаменте добавили, что пострадавший подросток проходит лечение, его состояние оценивается как стабильное. Известно, что взрывом школьнику выбыло зубы.
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