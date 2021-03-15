Два человека погибли из-за взрыва электросамоката в Сочи

В Сочи отец и сын погибли при взрыве электросамоката в квартире. Из-за взрыва произошло возгорание.

Как сообщает РЕН ТВ, трагедия произошла в квартире на втором этаже жилого дома по улице Красноармейской. В результате взрыва электросамоката в квартире начался пожар, отец и сын погибли в огне. Мать погибшего ребёнка в шоковом состоянии выпрыгнула из окна и тем самым спаслась. Известно, что серьёзных травм женщина не получила.

По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность электропроводки.