В Сочи отец и сын погибли при взрыве электросамоката в квартире. Из-за взрыва произошло возгорание.
Как сообщает РЕН ТВ, трагедия произошла в квартире на втором этаже жилого дома по улице Красноармейской. В результате взрыва электросамоката в квартире начался пожар, отец и сын погибли в огне. Мать погибшего ребёнка в шоковом состоянии выпрыгнула из окна и тем самым спаслась. Известно, что серьёзных травм женщина не получила.
По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность электропроводки.
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