В Кабардино-Балкарии трое сноубордистов спровоцировали сход лавины. Один из них пострадал.
Как сообщает издание gazeta. ru, инцидент произошёл на горе Чегет.
"По предварительной информации трое сноубордистов сошли с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировали лавину, один из них получил травму ноги", — цитирует издание сообщение регионального управления МЧС.
Отмечается, что сами сноубордисты в лавину не попали, однако один из них травмировал ногу. Туристов эвакуировали спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Светская львица рассказала, что скрывают родственники именитой исполнительницы.