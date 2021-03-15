Сноубордисты спровоцировали сход лавины в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии трое сноубордистов спровоцировали сход лавины. Один из них пострадал.

Как сообщает издание gazeta. ru, инцидент произошёл на горе Чегет.

"По предварительной информации трое сноубордистов сошли с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировали лавину, один из них получил травму ноги", — цитирует издание сообщение регионального управления МЧС.

Отмечается, что сами сноубордисты в лавину не попали, однако один из них травмировал ногу. Туристов эвакуировали спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.