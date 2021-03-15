На Байкале спасатели эвакуировали туристов, которые застряли на льду посреди водоёма.
Как сообщает издание РБК, в Иркутской области в метель на льду Байкала застряли 12 туристов.
"12 человек не могли самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта и спасались от штормового ветра в палатках в ожидании помощи. На вызов выехала группа спасателей", — приводит издание сообщение регионального управления МЧС.
Происшествие случилось в проливе Малое море у острова Огой. Туристов благополучно эвакуировали на берег.
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