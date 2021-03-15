Спасатели эвакуировали застрявших в метель на Байкале туристов

На Байкале спасатели эвакуировали туристов, которые застряли на льду посреди водоёма.

Как сообщает издание РБК, в Иркутской области в метель на льду Байкала застряли 12 туристов.

"12 человек не могли самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта и спасались от штормового ветра в палатках в ожидании помощи. На вызов выехала группа спасателей", — приводит издание сообщение регионального управления МЧС.

Происшествие случилось в проливе Малое море у острова Огой. Туристов благополучно эвакуировали на берег.