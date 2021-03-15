В Крыму задержали жителя Московской области, который разбил плиты на братских могилах советских воинов.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в Армянске.

"Сегодня днем в правоохранительные органы поступила информация о том, что на территории мемориала "Группа братских могил Советских 1941-1944 годов, 1946 года" совершен акт вандализма — полностью разбиты две мемориальные плиты и еще несколько повреждены. Сотрудниками Красноперекопского межрайонного следственного отдела во взаимодействии с коллегами из ОМВД России по городу Армянск и оперативными сотрудниками УФСБ в короткие сроки были установлены все обстоятельства происшествия. Сотрудниками полиции в правоохранительные органы был доставлен злоумышленник, совершивший данное деяние. Им оказался 23-летний житель города Чехов Московской области, который находился в гостях у родственников. Мужчина признался, что разбил плиты в состоянии алкогольного опьянения", — цитирует агентство сообщение пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по региону.