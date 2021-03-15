Пассажира автобуса без маски избили после критики Путина

В Сургуте пассажира автобуса избили после отказа надеть маску и критики Путина.

Как сообщает издание evo-rus. com, мужчина вошёл в транспорт без маски. Кондуктор обратился к пассажиру и попросил его надеть маску. В ответ на это мужчина стал критиковать президента и отказался надевать маску, более того, он призвал остальных граждан последовать его примеру.

Двое других пассажиров достаточно жёстко отреагировали на такое поведение мужчины. Они вытолкали его из салона, избили, а позже вернулись в маршрутку. Отмечается, что никто из очевидцев не вступился за потерпевшего.