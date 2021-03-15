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Дознавателя полиции арестовали по подозрению в сбыте наркотиков

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Томске сотрудницу отдела дознания полиции задержали по подозрению в сбыте наркотиков.

Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, в марте этого года женщина незаконно передала заказчику 0,88 грамма мефедрона, что является значительным размером.

"В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении дознавателя отдела полиции, подозреваемой в сбыте наркотических средств <…> Подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд избрал в отношении неё меру пресечения в виде заключения под стражу", — цитирует издание сообщение пресс-службы следственного управления СК по Томской области.

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Автор: Максим Щегольков, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Александр Михайлов
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