В Томске сотрудницу отдела дознания полиции задержали по подозрению в сбыте наркотиков.
Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, в марте этого года женщина незаконно передала заказчику 0,88 грамма мефедрона, что является значительным размером.
"В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении дознавателя отдела полиции, подозреваемой в сбыте наркотических средств <…> Подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд избрал в отношении неё меру пресечения в виде заключения под стражу", — цитирует издание сообщение пресс-службы следственного управления СК по Томской области.
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