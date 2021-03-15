В Бурятии двоим местным жителям, обвиняемым в убийстве знакомого, грозит пожизненное заключение.
Как сообщают "Аргументы и факты", в совершении преступления подозреваются двое жителей Еравнинского района. По версии следствия, в апреле прошедшего года подозреваемые со своим знакомым пришли на стадион села Ульдурга. Там между мужчинами завязался конфликт, во время которого злоумышленники стали избивать потерпевшего руками и ногами. От полученных травм он скончался на месте.
Подозреваемые взяты под стражу. Их защита ходатайствовала об участии в процессе присяжных.
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