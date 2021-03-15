В Волгограде во время свадебного торжества скончалась тамада. Проводится проверка.
Как сообщает региональное издание v1. ru, инцидент произошёл в одном из отелей Советского района. Очевидцы рассказали, что женщине внезапно стало плохо во время ведения мероприятия.
"Ничего особенного, свадьба как свадьба. Екатерина проводила один из конкурсов, а потом вдруг резко упала", — цитирует издание одного из очевидца произошедшего.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
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