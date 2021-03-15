Несколько тысяч жителей Забайкалья остались без света из-за стихии

В Забайкальском крае несколько тысяч местных жителей остались без света из-за разгула стихии.

Как сообщает vesti. ru, инцидент произошёл в Улётовском районе. Без электричества остались 18 населённых пунктов, в которых проживают около 16 тысяч человек. Известно, что аварийное отключение электроэнергии произошло вчера, 15 марта, из-за сильного ветра. Отмечается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящее время на месте работает аварийно-восстановительная бригада, её сотрудники обследуют 60 километров высоковольтных ЛЭП.