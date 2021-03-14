Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Исландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 14.15 по времени UTC (17.15 мск). Эпицентр землетрясения располагался в девяти километрах от исландского города Аульфтанес. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду в 5,3. В EMSC отметили, что эпицентр располагался в 18 километрах от столицы Исландии Рейкьявика.
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