В Исландии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Исландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 14.15 по времени UTC (17.15 мск). Эпицентр землетрясения располагался в девяти километрах от исландского города Аульфтанес. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду в 5,3. В EMSC отметили, что эпицентр располагался в 18 километрах от столицы Исландии Рейкьявика.