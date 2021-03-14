Германия могла случайно проспонсировать исламских террористов

В Германии помощь, оказанная бизнесу при пандемии коронавирусной инфекции, могла пойти на поддержку исламистов, об этом пишет газета Welt со ссылкой на источник в правоохранительных органах Берлина.

"В отдельных случаях есть подозрения в прямом финансировании терроризма", — отмечается в статье.

В трех случаях есть признаки того, что выплаченные при пандемии средства могли направить в поддержку боевиков на Ближнем Востоке. Сейчас служба государственной безопасности и прокуратура ведут более сотни расследований в столице в отношении 60 человек.