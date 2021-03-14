Подробности о крушении АН-26 в Казахстане

Экипаж военного боинга потерпевшего крушение в Алма-Аты был профессионально подготовленным. Об этом сообщила 14 марта пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

Ан-26 авиационной службы КНБ Казахстана разбился вечером 13 марта при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. Как сообщает пресс-служба КНБ, четверо из шести человек на борту погибли, двое с ожогами и переломами госпитализированы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил начать расследование причин авиакатастрофы.

"Экипаж военно-транспортного самолета АН-26 был опытным и профессионально подготовленным, они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести. Светлая память о них навсегда останется в сердцах сотрудников органов национальной безопасности Республики Казахстан. Искренне разделяем горечь этой тяжелой и невосполнимой утраты", — говорится сообщении пресс-службы.