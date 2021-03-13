В автокатастрофе, которая произошла днем 13 марта в районе аэропорта Алма-Аты, во время захода на посадку военного самолета из Нур-Султана, четверо человек погибло, двое пострадали и находятся в реанимации.
Об этом со ссылкой на сотрудников ГКБ №4 Алма-Аты, где находятся пострадавшие, сообщает ТАСС.
Оперативно разобраться в происшедшем Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил соответствующим органам.
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