При крушении АН-26 в Казахстане погибли четыре человека

В автокатастрофе, которая произошла днем 13 марта в районе аэропорта Алма-Аты, во время захода на посадку военного самолета из Нур-Султана, четверо человек погибло, двое пострадали и находятся в реанимации.

Об этом со ссылкой на сотрудников ГКБ №4 Алма-Аты, где находятся пострадавшие, сообщает ТАСС.

Оперативно разобраться в происшедшем Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил соответствующим органам.