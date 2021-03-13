В Казахстане потерпел крушение самолет

Возле аэропорта Алма-Аты упал самолет Ан-26. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«При заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан — Алма-Аты», — говорится в сообщении.

Самолет упал при заходе на посадку. В аэропорту сообщаили, что это был военный борт.