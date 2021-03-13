Россиянин отдал аферистам более 230 тысяч рублей

Уроженец Забайкальского края отдал аферистам более 230 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.

Преступники более 65 раз позвонили жителю Карымского района с различных номеров с кодом столицы и представились работниками банка. Каждый раз им удавалось выяснить номера карт или коды подтверждения из смс-сообщений, уверяя мужчину, что это необходимо для защиты его денежных средств.

Таким способом мошенники украли более 230 тысяч рублей и оформили на потерпевшего кредит на 120 тысяч рублей.