Уроженец Забайкальского края отдал аферистам более 230 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.
Преступники более 65 раз позвонили жителю Карымского района с различных номеров с кодом столицы и представились работниками банка. Каждый раз им удавалось выяснить номера карт или коды подтверждения из смс-сообщений, уверяя мужчину, что это необходимо для защиты его денежных средств.
Таким способом мошенники украли более 230 тысяч рублей и оформили на потерпевшего кредит на 120 тысяч рублей.
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