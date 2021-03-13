Торговый центр "Народный" загорелся в Сыктывкаре

В павильоне на втором этаже здания торгового центра "Народный" в Сыктывкаре произошёл пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы региона.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

"В 10.20 в Сыктывкаре на улице Малышева, дом 1, произошел пожар в павильоне на втором этаже двухэтажного здания ТЦ "Народный". Пожар локализован на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет, эвакуированы 40 человек", — отметил источник.