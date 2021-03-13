В павильоне на втором этаже здания торгового центра "Народный" в Сыктывкаре произошёл пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы региона.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
"В 10.20 в Сыктывкаре на улице Малышева, дом 1, произошел пожар в павильоне на втором этаже двухэтажного здания ТЦ "Народный". Пожар локализован на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет, эвакуированы 40 человек", — отметил источник.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Иметь "глючный" смартфон, который медленно загружает информацию, – настоящее проклятье для его хозяина.