Пассажирский самолет сел в Тюмени из-за отказа двигателя

Пассажирский самолёт авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву, совершил аварийную посадку в Тюмени из-за отказа двигателя. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Самолет сел в тюменском аэропорту Рощино в 04.22 (02.22 мск). На борту рейса находились 197 пассажиров. Сейчас они размещены в санитарной зоне.

"Предварительная причина посадки воздушного судна — отказ второго двигателя. Посадка произведена в штатном режиме. Борт вылетел в Москву в 10.07 (08.07 мск)", — сказано в сообщении.