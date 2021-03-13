Пассажирский самолёт авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву, совершил аварийную посадку в Тюмени из-за отказа двигателя. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
Самолет сел в тюменском аэропорту Рощино в 04.22 (02.22 мск). На борту рейса находились 197 пассажиров. Сейчас они размещены в санитарной зоне.
"Предварительная причина посадки воздушного судна — отказ второго двигателя. Посадка произведена в штатном режиме. Борт вылетел в Москву в 10.07 (08.07 мск)", — сказано в сообщении.
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