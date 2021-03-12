Замглавы Ставрополья задержан по делу об особо крупных взятках

По делу о взятке задержан замглавы правительства Ставрополья Александр Золотарев. В ближайшее время решится вопрос о его аресте.

По данным следствия, в 2017-2019 годах чиновник получал взятки от представителя коммерческой компании 2,5 миллиона, 15,5 миллиона и 45 миллионов рублей за покровительство при реализации договоров на строительство в Ставрополе больничных корпусов. Утверждается, что сообщником Золотарева был первый замминистра строительства и архитектуры Алексей Когарлыцкий.

Следователи задержали политика в аэропорту, якобы при попытке скрыться.

В феврале в Челябинске задержали вице-мэра по экономическому развитию Олега Извекова. Речь также идет о взятке, правда, «всего» на 400 тысяч рублей.