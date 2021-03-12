Тело девочки-подростка нашли в затопленном погребе под Волгоградом

В Волгоградской области в затопленном погребе обнаружено тело 13-летней девочки. Проводится проверка.

Как сообщает издание evo-rus. com, инцидент произошёл в посёлке Котлубань Волгоградской области. Двое детей остались дома одни. Старший проводил уборку в доме, а 13-летняя девочка пошла гулять. Позже 18-летний молодой человек заметил, что его сестры нигде нет и оправился на её поиски, однако сам найти девочку он не смог. Её тело обнаружили вернувшиеся домой родители.

По факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.