В Волгоградской области в затопленном погребе обнаружено тело 13-летней девочки. Проводится проверка.
Как сообщает издание evo-rus. com, инцидент произошёл в посёлке Котлубань Волгоградской области. Двое детей остались дома одни. Старший проводил уборку в доме, а 13-летняя девочка пошла гулять. Позже 18-летний молодой человек заметил, что его сестры нигде нет и оправился на её поиски, однако сам найти девочку он не смог. Её тело обнаружили вернувшиеся домой родители.
По факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.
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