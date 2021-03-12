Неизвестные похитили студентов колледжа в Нигерии

В Нигерии неизвестные похитили из общежития группу студентов местного лесотехнического колледжа.

Как сообщает издание regnum. ru, 12 марта на общежитие государственного колледжа в штате Кадуна было совершено нападение. Вооружённые люди похитили студентов учебного заведения.

"Бандиты атаковали федеральный лесотехнический колледж, захвачены студенты, их точное число сейчас устанавливается", — цитирует издание представителя полиции штата Мохаммеда Джалиджа.

По данным британской медиагруппы ВВС, бандиты похитили только девушек, их около пятидесяти.