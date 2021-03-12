На Украине пьяный офицер протаранил на своей иномарке истребитель МиГ-29 на военном аэродроме.
Как сообщает издание sm. news, капитан ВСУ в/ч А1789, будучи нетрезвым, въехал на территорию аэродрома на личном автомобиле. В это время истребитель МиГ-29 буксировался к месту стоянки. Офицер протаранил заднюю часть истребителя. Во время аварии самолёт загорелся, однако пожарному расчёту удалось оперативно ликвидировать возгорание.
Самолёт получил повреждения двигателя, а водитель — ушиб лица и грудной клетки.
В обстоятельствах инцидента разбирается военная прокуратура.
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