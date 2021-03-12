Пьяный украинский военный протаранил на автомобиле истребитель

На Украине пьяный офицер протаранил на своей иномарке истребитель МиГ-29 на военном аэродроме.

Как сообщает издание sm. news, капитан ВСУ в/ч А1789, будучи нетрезвым, въехал на территорию аэродрома на личном автомобиле. В это время истребитель МиГ-29 буксировался к месту стоянки. Офицер протаранил заднюю часть истребителя. Во время аварии самолёт загорелся, однако пожарному расчёту удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Самолёт получил повреждения двигателя, а водитель — ушиб лица и грудной клетки.

В обстоятельствах инцидента разбирается военная прокуратура.