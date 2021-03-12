На Сахалине во время драки в местной школе ребёнок получил ранение. Проводится проверка.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в Невельске. Ученика седьмого класса ранили во время школьной драки. В Telegram-канале регионального правительства появилось сообщение о том, что ребёнка ранили ножом. В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что школьника ранил плоскогубцами в грудь другой подросток. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.
По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.
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