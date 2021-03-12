В Томске семилетнего ребёнка зажало автоматическими воротами. Он находится в тяжёлом состоянии.
Как сообщает издание riafan. ru, мальчика зажало автоматическими железными воротами у дома на улице Елизаровых. Ребёнку помогли случайные прохожие, которые вызвали на место бригаду медиков. Врачи провели комплекс реанимационных мероприятий. Отмечается, что мальчик пережил клиническую смерть.
В настоящее время ребёнок находится в тяжёлом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По факту произошедшего прокуратура и Следственный комитет проводят проверки.
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