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Девушка из Омска убила пенсионерку за отказ одолжить денег

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Омске студентка убила пожилую местную жительницу из-за отказа дать денег взаймы.

Как сообщает издание "Московский комсомолец", инцидент произошёл в мае прошлого года. Девушка пришла к 88-летней соседке, чтобы одолжить денег, а когда получила отказ стала душить пожилую женщину, а затем ударила её табуреткой по голове. От полученных повреждений пенсионерка скончалась на месте преступления.

После убийства 20-летняя студентка похитила у погибшей 105 тысяч рублей и мобильный телефон. По предварительным данным, девушке нужны были деньги, чтобы погасить долги в микрофинансовых организациях.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемая частично признала вину.

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Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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