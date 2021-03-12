На границе России и Монголии произошло очередное землетрясение магнитудой 4,5.
Как сообщает ТАСС, сейсмособытие было зафиксировано на озере Хубсугул неподалёку от российской границы. В данной местности продолжается афтершоковая активность после сильного землетрясения, зарегистрированного в январе текущего года.
В Иркутске ощущались подземные толчки силой в три-четыре балла, в Бурятии — в два-четыре балла.
"12 марта, 07:05:11, время по Гринвичу (10:05:11 мск). Иркутск 3-4 балла", — цитирует издание сообщение Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
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