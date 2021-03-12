В Домодедово полиция проверяет обстоятельства избиения восьмилетней девочки двумя женщинами.
Как сообщает издание riamo. ru, ранее в СМИ появилась информация о том, что две женщины избили маленькую девочку за то, что она медленно собиралась в школу. Ребёнка вытолкали в подъезд, а её вещи выбросили на улицу.
"Сотрудники полиции в одной из социальных сетей выявили запись с камер видеонаблюдения одного из домов на Кутузовском проезде города Домодедово, на которой две женщины наносят удары малолетнему ребенку", — цитирует издание сообщение пресс-службы подмосковного главка МВД.
По факту произошедшего проводится проверка.
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