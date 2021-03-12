В Чите мальчик, выпавший из окна местной больницы, скончался в реанимации. Проводится проверка.
Как сообщает издание sm. news, инцидент произошёл в феврале текущего года. Шестилетний ребёнок проник в кабинет медперсонала, открыл окно и выпал из него. Мальчик упал с высоты третьего этажа, в результате чего получил тяжёлые травмы.
Юного пациента поместили в реанимацию. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти ребёнка не удалось.
В настоящее время в отношении медиков возбудили уголовное дело о халатности. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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