Ребёнок, выпавший из окна больницы в Чите, скончался в реанимации

В Чите мальчик, выпавший из окна местной больницы, скончался в реанимации. Проводится проверка.

Как сообщает издание sm. news, инцидент произошёл в феврале текущего года. Шестилетний ребёнок проник в кабинет медперсонала, открыл окно и выпал из него. Мальчик упал с высоты третьего этажа, в результате чего получил тяжёлые травмы.

Юного пациента поместили в реанимацию. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти ребёнка не удалось.

В настоящее время в отношении медиков возбудили уголовное дело о халатности. Выясняются все обстоятельства произошедшего.