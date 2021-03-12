Как сообщает издание sakhalinmedia. ru, инцидент произошёл в детском саду посёлка Шахтёрск Углегорского района. В дошкольном учреждении 6 марта выявили девять случаев заболевания кишечной инфекцией, семь детей были госпитализированы.
В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что сотрудники детского сада не соблюдали санитарно-эпидемиологические правила.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Иметь "глючный" смартфон, который медленно загружает информацию, – настоящее проклятье для его хозяина.