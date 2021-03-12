Из-за заражения детей кишечной инфекцией в детском саду возбудили дело

Как сообщает издание sakhalinmedia. ru, инцидент произошёл в детском саду посёлка Шахтёрск Углегорского района. В дошкольном учреждении 6 марта выявили девять случаев заболевания кишечной инфекцией, семь детей были госпитализированы.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что сотрудники детского сада не соблюдали санитарно-эпидемиологические правила.