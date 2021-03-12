На Сахалине при пожаре в квартире погибли трое детей

Во время пожара в квартире на юге Сахалина погибли трое детей из многодетной семьи.

Как сообщает издание evo-rus. com, трагедия произошла 9 марта в селе Красногорск Томаринского района. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 16:33 по местному времени. Огнеборцы прибыли на место спустя пять минут, а уже через 10 минут пожар был локализован, а ещё через 15 — потушен.

На пожаре погибли трое детей. Отмечается, что семья, в которой воспитывались погибшие дети, состояла на учёте в органах опеки. Известно, что в семье остались ещё трое детей.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.