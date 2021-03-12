Вооружённый должник захватил офис микрозаймов в Северодвинске

В Северодвинске вооружённый местный житель захватил офис микрофинансовой организации.

Как сообщает издание inforeactor. ru, инцидент произошёл утром 11 марта. Мужчина пришёл в офис микрозаймов и взял в заложницы его сотрудницу.

На место оперативно прибыли правоохранители, они оцепили территорию и вступили в переговоры с захватчиком. Стражам порядка удалось убедить мужчину сдаться. Отмечается, что никакого ущерба захватчик не причинил.

По предварительной информации, мужчина является крупным должником данной организации. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.