В Северодвинске вооружённый местный житель захватил офис микрофинансовой организации.
Как сообщает издание inforeactor. ru, инцидент произошёл утром 11 марта. Мужчина пришёл в офис микрозаймов и взял в заложницы его сотрудницу.
На место оперативно прибыли правоохранители, они оцепили территорию и вступили в переговоры с захватчиком. Стражам порядка удалось убедить мужчину сдаться. Отмечается, что никакого ущерба захватчик не причинил.
По предварительной информации, мужчина является крупным должником данной организации. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
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