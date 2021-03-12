В Хабаровском крае учащихся и персонал четырёх школ эвакуировали после получения сообщений о минировании.
Как сообщает РИА "Новости", всего из четырёх школ были эвакуированы около двух тысяч человек.
"Из-за сообщения о "минировании" пришлось прервать учебный процесс, помимо школы "Открытие" в Хабаровске, еще в Краевом центре образования и школе-интернате № 2 для слепых и слабовидящих детей. Еще одно учреждение Хабаровского района — школа села Бычиха", — цитирует начальника управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования минобрнауки края Виталия Бруцкого.
Отмечается, что после проверки в школах взрывных устройств обнаружено не было, учебный процесс был восстановлен.
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