Четыре школы получили сообщения о минировании в Хабаровском крае

В Хабаровском крае учащихся и персонал четырёх школ эвакуировали после получения сообщений о минировании.

Как сообщает РИА "Новости", всего из четырёх школ были эвакуированы около двух тысяч человек.

"Из-за сообщения о "минировании" пришлось прервать учебный процесс, помимо школы "Открытие" в Хабаровске, еще в Краевом центре образования и школе-интернате № 2 для слепых и слабовидящих детей. Еще одно учреждение Хабаровского района — школа села Бычиха", — цитирует начальника управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования минобрнауки края Виталия Бруцкого.

Отмечается, что после проверки в школах взрывных устройств обнаружено не было, учебный процесс был восстановлен.