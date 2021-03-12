Сразу четыре хабаровские школы получили сообщения о минировании

В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Детей отпустили по домам, вызвали оперативные службы.
Речь идет о начальной школе "Открытие" в самом Хабаровске, о Краевом центре образования и школе-интернате № 2 для слепых и слабовидящих детей, а также школе села Бычиха.
Всего эвакуация затронула около двух тысяч человек. Взрывные устройства нигде не нашли. Учебный процесс был восстановлен, передает РИА "Новости".
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