Сразу четыре хабаровские школы получили сообщения о минировании

В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Детей отпустили по домам, вызвали оперативные службы.

Речь идет о начальной школе "Открытие" в самом Хабаровске, о Краевом центре образования и школе-интернате № 2 для слепых и слабовидящих детей, а также школе села Бычиха.

Всего эвакуация затронула около двух тысяч человек. Взрывные устройства нигде не нашли. Учебный процесс был восстановлен, передает РИА "Новости".

А вот под самый Новый год на Кубани на железнодорожном мосту обнаружили самодельную бомбу. Она была закреплена на опоре сооружения.