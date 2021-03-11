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По отравлению детей в Красноярске возбуждают третье уголовное дело

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Уголовное дело о халатности возбуждено в Красноярске, и это уже третье дело, связанное с массовым отравлением школьников.

По отравлению детей в Красноярске возбуждают третье уголовное дело

Случаи заболевания детей иерсиниозом фиксировали в городе с 18 февраля по 3 марта. 24 человека оказались госпитализированы, а всего пострадало 114 школьников. Прокуратура намерена привлечь к суду муниципальный центр питания. Конкретных лиц в виде призываемых к ответу пока нет, надзорное ведомство занимается проверкой законности действия должностных лиц.

Ранее возбудили уголовные дела по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ.

По предварительной версии, причиной могло стать то, что школьники употребляли в пищу продукты, приготовленные с нарушениями технологического процесса.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Александр Михайлов
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