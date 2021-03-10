Дело о взятке в 850 тыс долларов в ФСБ поступило в суд

В суд поступило уголовное дело экс-главы отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковника Кирилла Черкалина. Его обвиняют во взятке в 850 тысяч долларов.

Такое "подношение", по версии следствия, он получил от главы коммерческой организации за помощь в делах в 2013–2015 года. Теперь этим делом, по данным ТАСС, займется Московский окружной военный суд.

Кроме того, Черкалин является фигурантом еще одного уголовного дела, по которому также проходят его бывшие подчиненные Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также разыскиваемые бывший член Общественного совета при ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александр Бондаренко.

Следствие предполагает, что Фролов и Васильев, действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на сумму 490 млн рублей. За это они обещали прекратить против него уголовное преследование.

Ранее сообщалось, что полковник ФСБ Черкалин хранил $50 млн у родителей якобы по "служебной необходимости".