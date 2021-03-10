В Южно-Сахалинске автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с пассажирским автобусом.
Как сообщает издание astv. ru, инцидент произошёл вечером 10 марта. По предварительным данным, водитель автомобиля скорой помощи поворачивал налево на улицу Курильскую. В этот момент от остановки отъезжал пассажирский автобус, работающий на городском маршруте №5. Автомобили допустили столкновение.
Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. Сотрудников ГИБДД на место не вызывали, вероятно, водители самостоятельно оформили европротокол.
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