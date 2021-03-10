В Китае стюардесса и пилот самолёта подрались из-за очереди в туалет

В Китае стюардесса и пилот воздушного судна устроили драку из-за очереди в туалет на борту самолёта.

Как сообщает издание sm. news, инцидент произошёл в самолёте китайской авиакомпании Donghai Airlines, следовавшем рейсом Наньтун-Сиань. За час до приземления пассажиры воздушного судна заняли очередь в туалет. Посетить уборную решил и пилот, однако пассажиры отказались пропустить его без очереди, в результате чего завязалась перепалка. Стюардесса решила вступиться за одного из пассажиров, после чего между ней и пилотом началась драка.

Дело кончилось переломом руки у бортпроводницы и выбитым зубом у пилота. Представители авиакомпании принесли извинения пассажирам.