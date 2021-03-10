В Амурской области молодой человек до смерти избил грудного сына во время купания.

Как сообщает издание riafan. ru, 21-летнего отца вывели из себя капризы младенца.

"Мужчина остался дома один. В это время его 20-летняя сожительница со старшим сыном от первого мужа гостила у матери. Отец перед тем, как лечь спать, решил искупать малыша. Тот в это время стал капризничать. Это вывело мужчину из себя, и он несколько раз ударил ребенка. Потом оставил его одного в спальне. От полученных травм тот скончался. Его труп отец обнаружил лишь утром", — цитирует издание источник в правоохранительных органах.